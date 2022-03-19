فيديو: شاب يحاول إخراج أفعى علقت داخل كرة معدنية في الهند

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر عملية إخراج أفعى علقت داخل كرة معدنية في الهند.

وأظهر مقطع الفيديو الأفعى بعد أن علق الجزء الأمامي من جسدها داخل الكرة المعدنية، ورغم أن الكرة أعاقت حركة رأس الأفعى تماما، إلا أن ذيلها ظل يتحرك وإن كانت حركة بسيطة.

وحاول الشاب إنقاذ الأفعى من مأزقها حيث قطع الكرة بحرص حتى لا يؤذي الأفعى التي بدت مستسلمة، مستعينا بمقص معدن.

ونجح الشاب، بعد عناء، في إحداث فتحة في الكرة تصلح لخروج الأفعى، لكن الأخيرة كانت منهكة للغاية بعد أن التفت حول نفسها داخل الكرة.

بعد محاولات متكررة لسقي الأفعى وصب الماء فوق رأسها، بدأت تستعيد حركتها بشكل تدريجي لتعود إلى طبيعتها في النهاية.

وفي نفس السياق، حاولت أفعى سامة تهاجم رجل في أستراليا أثناء جلوسه بـ باحة منزله في فيكتوريا.

وتنتشر في أستراليا أكثر الحيوانات فتكًا في العالم، وأكثر 10 ثعابين سامة عل الإطلاق وهو ما اضطر الناس للتعايش معها واجتنابها قدر الإمكان.

وكان الرجل مسن الذي يدعى مالكولم، جالسا في هدوء على كرسي داخل مكتبه عندما هاجمه فجأة ثعبان سام من الخلف لكنه نجا بأعجوبة.

واقترب الثعبان ببطء من مالكولم وحاول القفز فوق قدمه من تحت الكرسي مما تركه في ذعر شديد.

دفع الرجل كرسيه بعيدًا وحدق في الثعبان غير مصدق، لكن الثعبان فر بسرعة بعيدًا عن الرجل، فلولا رؤيته للثعبان لكان في عداد الموتى.