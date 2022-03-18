كاظم الساهر يعلن وفاة زوجته السابقة

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته السابقة السيدة عروبة الساهر، أم ولديه وسام وعمر، مساء الجمعة.

وكتب كاظم الساهر عبر صفحته على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة”.

إنّا لله وإنّا اليه راجعون

السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله

الفاتحة pic.twitter.com/4UiU5r0J8Y — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

عاجل بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.

شكراً لتفهمكم — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

وتزوج الفنان كاظم الساهر من ابنة عمه السيدة عروبة عندما كان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

وأعلنت صفحة كاظم الساهر الرسمية، تأجيل حفلات الفنان في الولايات المتحدة وكندا، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

وكتبت صفحة الفنان العراقي: “بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أميركا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ”.