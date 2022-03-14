“رجل لرجل”.. ماسك يتحدى بوتن للقتال بشأن أوكرانيا

في مبادرة غريبة من نوعها، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه يتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى “قتال رجل لرجل”، بشأن الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ونشر مؤسس شركة “سبيس إكس”، إيلون ماسك، تغريدة على تويتر قال فيها: “أتحدى فلاديمير بوتن بأن يخوض معي قتال رجل لرجل حول موضوع أوكرانيا”، من دون أن يحدد الشكل الذي ستتخذه هذه المبارزة.

ووجه ماسك رسالة أخرى باللغة الروسية إلى حساب الكرملين الرسمي على تويتر، قال فيها: “هل تقبل هذا القتال؟”.

وردا على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة، أكد ماسك أنه “جاد تماما” فيما يقول، وفق ما كرت وكالة فرانس برس.

وكان الملياردير المولود في جنوب إفريقيا قد دعم كييف بعيد انطلاق الغزو الروسي، وغرّد مطلع الشهر الجاري، قائلا: “اصمدي يا أوكرانيا”، موجها في الوقت عينه رسالة “صداقة إلى الشعب الروسي العظيم الذي لا يريد الحرب”.

كذلك، استجاب لطلب مساعدة من مسؤول أوكراني من خلال تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك” في أوكرانيا، وإرسال معدات إلى هناك للمساعدة في توفير خدمة الإنترنت إلى المناطق التي تعرضت لهجمات عسكرية روسية.

واعتاد الملياردير على إثارة الجدل على حسابه في تويتر، الذي يتابعه أكثر من 77 مليون حساب. وفي فبراير اتهم ماسك الهيئة المشرفة على البورصة التي فرضت عليه عقوبات في السنوات الماضية، بالسعي لإسكات حريته في التعبير.

كما شبّه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالزعيم النازي الراحل “أدولف هتلر”، في رسالة دعم لمعارضي القيود الصحية التي تفرضها الحكومة، قبل أن يحذف هذا المنشور.