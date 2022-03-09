القرية النائمة: سكّانها يدخلون في نوبات نوم لأيام وهذا سرّها!

النوم سلطان في هذه القرية حيث يسقط السكان فجأة في نوبات من النوم لأيام متواصلة لا يستطيعون النهوض أو الاستيقاظ خلالها، الأمر الذي حيّر العلماء لسنوات.

ففي ربيع عام 2013، كانت المرّة الأولى التي يدخل فيها 8 من سكان كالاتشي في نوبات نوم. وكان ذلك في عطلة نهاية أسبوع واحدة، وعندما استيقظوا بعد أيام لم يتذكروا شيئًا بالمرّة.

وارتفع عدد الإصابات بهذه النوبات إلى 152، إذ بدأ السكان، كبار وأطفال، ينامون واحدا تلو الآخر، بغض النظر عن موقعهم أو ما يفعلون.

ولمدّة 6 أسابيع بعد الاستيقاظ من نوبة النوم، عانى هؤلاء من أعراض منهكة كالدوخة والغثيان والصداع الشديد وفقدان الذاكرة وضغط الدم المرتفع.

هذا وعانى الأطفال من هلوسات خطيرة مثل رؤية ثعابين في فراشهم بالإضافة إلى شعور مستمر بالخمول وفقدان الذاكرة.

والأعراض شملت الحيوانات أيضًا.

وأشارت سيّدة إلى أن قطّتها بدأت تتصرف بغرابة وتدقّ رأسها بالحائط حتّى وصل بها الأمر إلى مهاجمة الكلب!

وفي ظلّ حيرة العلماء من ما يحدث في هذه القرية الصغيرة، كانت تكهّنات السكان تقول بإن مصدر المشكلة، هو منجم اليورانيوم المهجور من الحقبة السوفياتية والموجود على أعتاب القرية الذي أُغلق في التسعينات بعد أن كانت تُستخرج منه مادّة اليورانيوم المستخدم في تشغيل الأسلحة النووية السوفياتية ومحطات الطاقة آنذاك.

لكنّ الحكومة الكازخية حسمت الجدل بعد أكثر من 700 يوم من البحث.

فخلصت التحقيقات إلى أن سبب النوم المفاجئ هو ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في الهواء.

إذ بيّنت الاختبارات أن المستويات أعلى بعشر مرات من المعدّل الطبيعي!



فرغم إغلاق مناجم اليورانيوم، يبدو أن مستوى أول أكسيد الكربون مرتفعا في هواء القرية مع قلة نسبة الأكسجين.

ولحلّ هذه المشكلة، قررت السلطات نقل السكان إلى مناطق أخرى تفاديًا لاستمرار نوبات النوم.

وبالفعل، تمّ توطين 100 شخص من السكان عام 2015 في منطقة أكمولا – وهي منطقة إدارية تبلغ مساحتها 56500 ميل مربع في شمال كازاخستان.

لكن لا يزال هناك 425 ساكنًا يعيشون في القرية ويرفضون الرحيل فيما تؤكد السلطات أنها إعادت توطين طوعية واعدة الباقين بتوفير كافّة مستلزماتهم حتّى يقرّر آخر شخص مغادرة القرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصور المُتداولة عن الموضوع لا تعود جميعها إلى الخبر المنتشر إذا أنَّ صورة الفتاة المستلقية على الأرض هي صورة فنية منشورة في موقع للصور المجانية وملتقطة من عدة زوايا وهي صورة تعبيرية.