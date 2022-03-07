بعد 14 عاماً .. سمر ومهند معاً من جديد

يعود سمر ومهند بطلا مسلسل “العشق الممنوع” على الشاشة معاً من جديد بعد 14 عاماً على عرض المسلسل التركي الشهير، إذ سيعود البطلان التركيان بيرين سات وكيفانج تاتليتوغ للعمل معاً في فيلم تنتجه شبكة نتفليكس.

الفيلم من إنتاج شركة OGM Pictures، وسيتم تصويره في مدينة نيويورك، ومن تأليف الكاتبة التركية نوران أفرين، التي كتبت سيناريو مسلسل “عطية”، الذي أدت بطولته النجمة التركية بيرين سات وعرضته شبكة نتفليكس، وفق ما أشارت إليه صحيفة “النهار” اللبنانية.

وقد أثار خبر اجتماع بيرين سات وكيفانج تاتليتوغ ضجة على الشبكات الاجتماعية، إذ كان جمهور المسلسل يترقبون اجتماع النجمين معاً في عمل درامي أو سينمائي جديد، بعد نجاح مسلسلهما “العشق الممنوع”، الذي حاز انتشاراً عربياً أيضاً.

لكن طبيعة العلاقة التي ستجمع البطلين، أو قصة العمل، أو موعد عرضه على نتفليكس لم تتبين بعد، وفق موقع برنامج “ET بالعربي”.

المسلسل التركي ورغم مرور كلّ هذه السنوات على عرضه لا يزال يحظى بشعبية واسعة، وكلّ عام تعيد قناة “دي” التركية عرض الحلقة الأخيرة منه على شاشتها، لتصدّره أرقام المشاهدات.