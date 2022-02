رجل يعاني من صعوبة التنفس لسنوات يكتشف سببا “غريبا ونادرا” داخل أنفه

أصيب رجل، كان يكافح من أجل التنفس، بالذهول بعد أن اكتشف جراحو مستشفى “مونت سيناي” سنا يبلغ طوله 15 ملم، ينمو داخل فتحة أنفه اليمنى.

وتوجه الرجل من نيويورك، والذي لم يكشف عن اسمه والبالغ من العمر 38 عاما، إلى الطبيب بعد أن عانى من صعوبات في التنفس لسنوات عدة، وفقا لدراسة حالة أجرتها مجلة New England Journal of Medicine، والتي توضح بالتفصيل الشذوذ الشمي.

وكشف الفحص أن المريض يعاني من انحراف في الحاجز الأنفي – عندما يتم دفع الحاجز بين الممرات الأنفية إلى الجانب – بالإضافة إلى نمو يشبه العظم في الأنف.

وكانت هذه المضاعفات مزعجة لأن المريض لم يكن يعاني من أي صدمة أو تشوهات مرئية في الوجه.

ومن أجل الوصول إلى جذر المشكلة، أجرى جراحو الفم والوجه والفكين ساجار خانا ومايكل تيرنر تنظيرا للأنف، وهو فحص للأنف يتم إجراؤه عبر أداة تشبه الأنبوب مع ضوء وعدسة، واكتشفوا أن “كتلة بيضاء تظهر من خلال أرضية فتحة الأنف اليمنى”.

