هندي بعمر السادسة عشرة يهزم بطل العالم في الشطرنج

تلقى الأستاذ الهندي الكبير في الشطرنج راميشبابو براغناناندا البالغ من العمر ستة عشر عامًا موجة من الثناء بعد فوزه المدوي على المصنف الأول عالميًا النروجي سفن ماغنوس كارلسن في بطولة عبر الإنترنت.

تغلب الشاب الهندي على كارلسن البالغ من العمر 31 عاما ف في دورة آيرثينغس ماسترز للشطرنج السريع، وقال براغناناندا باقتضاب بعد فوزه باللون الأسود بتسع وثلاثين حركة، حان وقت الذهاب إلى الفراش، وأصبح المراهق الهندي، أصغر أستاذ دولي في التاريخ في سن العاشرة في عام