نزال بين نمريْن في شرق روسيا يُسفر عن مصرع أحدهما

عُثر في منطقة (لازو) بإقليم خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، على جثة نمر فتي صغير قُتل على الأرجح متعرضا لجروح أصيب بها في معركة وقعت بينه وبين نمر ذكر أكبر منه سنا.

وتمكن الخبراء استنادا إلى بيانات أولية من استعادة صورة تقريبية لما حدث في الغابة بالقرب من قرية (يوجني) في إقليم خاباروفسك.

وأوضح مدير عام مركز “نمر آمور” في إقليم خاباروفسك الروسي، سيرغي أراميليف، أن النمور الفتية، التي تدخل مرحلة البلوغ، غالبا ما تتجول في الغابة بحثا عن منطقة يمكن أن تصطاد فيها حيوانات أخرى. وللأسف ، يمكن أن تحدث مثل هذه المآسي أثناء التجول حيث يصاب نمر صغير في مبارزة مع ذكر أكبر سنا يسيطر على المنطقة، مما يؤدي إلى مصرع الخاسر.

وقد سجل الخبراء آثار النزال، بما في ذلك الدم وكمية كبيرة من الصوف، ما يشير بوضوح إلى أسباب موت النمر. وبلغ حجم قدم الذكر الأكبر، وفقا لآثار أقدامه على الثلج، نحو 12.5 سم. وتبيّن أن قدرات النمرين كانت غير متكافئة، وغادر الفائز المنطقة، أما الخاسر، فبقي بعد أن أصيب بجروح عديدة على ساحة المعركة. وبعد أيام قليلة خرج على الطريق حيث نفق. وتم تسليم جثة الحيوان لفحصها إلى مركز “نمر آمور”.

يذكر ان نمور الشرق الأقصى الروسي قد أدرجت على القائمة الحمراء للحيوانات المنقرضة.