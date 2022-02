ظاهرة غامضة في سماء المكسيك.. تساقط مئات الطيور من السماء

شهدت سماء المكسيك مؤخرا، ظاهرة غريبة غامضة تمثلت بسقوط مئات من الطيور المهاجرة من الجو.

وأبلغ المواطنون في ولاية تشيواوا صباح يوم 7 فبراير، عن عثورهم على مئات الطيور النافقة بمنطقة ألفارو أوبريغون.

Flock of birds suddenly drops from the sky, leaving hundreds of dead birds on the ground. This happened in Chihuahua, México. pic.twitter.com/HfP4iUARCf

— David Wolf (@DavidWolf777) February 12, 2022