كما في أفلام هوليوود.. سطو مسلح بطريق الواحات الرابط بين القاهرة الكبرى والواحات البحرية

كشفت مصادر أمنية مصرية عن سطو مسلح على سيارة تحمل أموالا بطريق الواحات الرابط بين القاهرة الكبرى والواحات البحرية.

وقالت المصادر إن الحادث وقع أثناء صلاة الجمعة، وأن موظفا بشركة مقاولات استقل سيارة رفقة سائق في طريقهما لصرف رواتب الموظفين بقيمة 778 ألف جنيه.

وأفادت المصادر التي تحفظت على نشر هويتها، بأن سيارة اعترضت طريقهما، وترجل سائقها وبحوزته بندقية خرطوش وأطلق منها طلقة أصابت صدر السائق الذي فارق الحياة في المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الموظف لاذ بالفرار قاصدا الظهير الصحراوي تاركا حقيبة الأموال غنيمة للجاني الذي لم يهنأ بها.

وحسب المصادر أبلغ الموظف الناجي الشرطة التي طاردت المتهم، وتمكنت من ضبطه في أقل من نصف ساعة، وبحوزته المبلغ وتبين أنه سائق سابق بالشركة ذاتها.

وتوصلت جهود البحث والتحري إلى أن المتهم استغل علمه بموعد صرف المرتبات شهريا وخطط لجريمته.

وأقر المتهم بأنه أقدم على جريمته نظرا لحاجته للمال وأعرب عن صدمته لسرعة ضبطه… “مالحقتش أروح بالفلوس”.