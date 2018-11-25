4 أخطاء ترتكبها أثناء الاستحمام… احذرها!

لا يشعر كثيرون بأنهم يرتكبون أخطاء أثناء الاستحمام، ربما لأنهم لا يلاحظون نتيجة فورية لذلك لكن هذه الأخطاء ستؤدي إلى نتائج سلبية لاحقة.

استعرض موقع misskyra الأميركي، عددا من الأخطاء الفادحة أثناء الاستحمام، مقدمًا النصائح التي تحول دون الوقوع فيها:

الحرارة العالية

الاستحمام بمياه ساخنة لفترة طويلة يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، كما أن الأمر قد يتطور إلى شعور بالجفاف والحكة.

وقد يصاب الشخص المدمن على المياه الساخنة بطفح جلدي. ولتفادي الأمر، يفضل أن يكون الاستحمام لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة كحد أقصى وبمياه ذات درجة حرارة معتدلة.

استخدام الليفة بقسوة

من المفترض أن يتم استخدام الليفة بلطف أثناء الاستحمام لأن الفرك القاسي للجلد يعني إزالة حواجز الوقاية من البشرة وانخفاض رطوبة الجسم. ويؤدي ذلك إلى إنتاج كميات كبيرة من مادة دهنية يفرزها الجسم للتعويض عن الرطوبة المفقودة، وفي نهاية المطاف قد تحدث التهابات بكتيرية.

غسل الشعر يوميا

استعمال الشامبو يوميا يجرد الشعر وفروة الرأس من الزيوت الأساسية، وقد يؤدي إلى تساقط الشعر.

لذلك، يفضل أن تغسل شعرك بالشامبو مرتين في الأسبوع، وفي حال كان خشنا يُفضل استخدام الشامبو مرة واحدة أسبوعيا.

التدليك بالأظافر

تدليك الشعر بالأظافر يمنحك الراحة لكنه مضرّ للشعر وفروة الرأس، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى خدوش في الفروة وربما يتطور الأمر الى تساقط الشعر. لذلك يفضل الاستعانة بأطراف الأصابع لفرك الرأس بالشامبو.