بسبب “يا حبيبتي”.. فصل موظف بشركة في السعودية

الحرة – فصلت شركة عاملة في السعودية موظفا يعمل لديها في بقسم “خدمة العملاء” بعد أن قال لعميلة اتصلت هاتفيا للحصول على خدمة عبارة “يا حبيبتي”، مما دفعها للشكوى ضده في الشرطة واتهامه بأنه “تحرش بها”.

وأكد حساب gorgeous4ew على تويتر الذي يتابعه نحو 800 ألف شخص فصل الشاب من وظيفته بعد أن قال لعميلة “يا حبيبتي”.

وقال المحامي تركي آل حصوصة، في تصريح لقناة “الرسالة” السعودية إن الشاب الذي كان يعمل لدى الشركة “الكبرى” اعتاد استخدام مصطلحات “لطيفة” من قبيل” يا حبيبتي. يا حياتي. يا عمري”.

وفي المكالمة المذكورة، لم تحصل العميلة على خدمة جيدة، فاشتكت لزوجها بأن الموظف تحرش بها بأن قال لها “يا حبيبي. يا حياتي. يا قلبي”، وعلى إثر ذلك، تقدم الزوج ببلاغ ضد الموظف في الشرطة وتحول للنيابة التي تأكدت من تسجيلات الشركة أنه تفوه بهذه الكلمات.

وتابع المحامي أن القضية تحولت إلى جنائية وطالبت المدعية بالحق الخاص، فيما قامت الشركة بفصل الموظف بسبب “الشوشرة”.

بسبب كلمة.. عميلة تقاضي أحد أفراد خدمة العملاء.. اعرف القصة مع تركي آل حصوصه#تواصل_الرسالة#الرسالة @tq_turki pic.twitter.com/wIfgMELjYh — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 5, 2022

وتباينت ردود أفعال المعلقين على الواقعة. وقالت هذه المغردة إن الكلمة “عفوية وغير مقصودة”:

احسنوا الظن ي جماعه مرات ترا تجي الكلمه عفويه اي شي ممكن يمر بهالموقف فجأه بيقول كلمه وينطق كلمه ثانيه غير مقصوده ليش قطع الارزاق بسهوله هذي استفسروا شوي التمس الأخاك سبعين عذراً مرات حتي بعض البنات يقولون كلمه غير مقصوده الواحد يحسن الظن شوي🤦‍♀️ — A (@A_bentq84) February 2, 2022

وانتقد هذا المغرد ما قال إنها” كلمات جديدة على المجتمع العربي الأصيل” مضيفا: “يا حبيبي ياقلبي يا روحي يا يا يا لا تليق أن تكون لغة تواصل بين الناس”:

كلها كلمات جديده على المجتمع العزبي الاصيل

ياحبيبي ياقلبي ياروحي يا يا يا .. لاتليق ان تكون لغة تواصل بين الناس فهي خصيصا للمتزوجين والبعض منهم مو كلهم .

الله يرحم زماننا لو تقولها لرجال رحت فيها ولا تقال ابدا للبنات في زمننا .

كل شي له حدود . — مواطن (@3days75522462) February 2, 2022

وذكرت تقارير محلية قبل أيام أن شركة حكومية نقلت موظفا من موقعه بعد أن قال لسيدة عبارة “استتري يا مره”، بعد أن شاهدها كاشفة وجهها، وهو ما دفعها لتقديم شكوى رسمية ضده.