اصطياد أكبر تمساح على الإطلاق

ذكرت تقارير صحفية في الولايات المتحدة، أن صيادا من ولاية ميسيسيبي تمكن من صيد أكبر تمساح على الإطلاق، خلال الآونة الأخيرة، فيما أظهرت صور متداولة على المنصات الاجتماعية الحجم المذهل للحيوان.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن طول التمساح يزيد على أربعة أمتار، فيما بلغ وزن الحيوان نحو 410 كيلوغرامات.

وتم اصطياد هذا التمساح في جنوب ولاية فلوريدا بعدما ظل يفترس الماشية في المنطقة طيلة ثمانين عاما.

واستطاع الصياد أن يعثر على التمساح في بحيرة خاصة بعدما أطلق عليه رصاصة في أعلى الرأس، من خلال استخدام بندقية.

وبعد إصابة التمساح في الرأس، تم سحب الحيوان من البحيرة إلى الخارج، في صيد وُصفه بـ”المُثير”.

وعندما قام الصياد بنشر الصورة على المنصات الاجتماعية، حظي بتفاعل واسع كما تمت مشاركة صور الحيوان آلاف المرات.

لكن صور هذه الحيوانات لا تثير الإعجاب فقط، وإنما تخلف سخطا في بعض الأحيان، لا سيما وسط النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان.