البصل ممنوع لأصحاب هذه الأمراض

يعد البصل من الخضراوات الصحية والمفيدة لما يحويه من عناصر غذائية مهمة وضرورية للجسم، لكنه يتحول إلى مادة ضارّة عندما يتم تناوله بطريقة معينة.

ووفقًا لإحدى الطبيبات من أخصائيي الغدد الصماء، فإن كمية السعرات الحرارية في 100 غرام من البصل هي 40 سعرة حرارية فقط، ولكنه غني بفيتامينات مجموعة В وحمض الاسكوربيك.

وأشارت الطبيبة إلى أن الإشاعات التي تقول بأن البصل يعزز المناعة غير صحيحة، ولكنه يحوي على مبيدات تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.

وأوضحت أن الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس والمعدة وقرحة المعدة، يجب عليهم الامتناع عن تناول البصل غير المطبوخ؛ لأنه يزيد من حموضة المعدة، لكن يفضّل تناول البصل المطبوخ على الرغم من انخفاض نسبة الفيتامينات فيه.