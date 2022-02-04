ماسة سوداء غامضة تعرض للبيع في مزاد بلندن

ستعرض ماسة عمرها مليار سنة، يعتقد أنها الأكبر على وجه الأرض، للبيع في مزاد.

وتتنافس نظريات لتفسير أصل هذه الماسة التي يطلق عليها اسم “اللغز”، بينها فرضية أنها جاءت من الفضاء.

وتعتبر الماسة التي تزن 555.55 قيراطا ثقيلة جدا، حيث يقارب وزنها وزن موزة.

ويتوقع أن يجلب هذا الحجر الثمين 6 ملايين دولار في مزاد سوذبي في لندن بعد انتهاء المزايدات عليه التي تجري عبر الإنترنت وتغلق فترة التقدم بالعروض في الأسبوع القادم.

ويعد الألماس الداكن اللون “كاربونادو” (أو الألماس الأسود) من أقسى أنواع الألماس الطبيعي.

وعمر الألماس الأسود يتراوح عادة بين 2.6 إلى 3.2 مليار من السنوات، أي يعود إلى زمن ما قبل وجود الديناصورات. والأرض ذاتها يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة.

والألماس “الأسود” المسمى “كربونادو” نادر جدا ولم يكتشف إلا في البرازيل وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ولأن هذا النوع من الألماس يحوي “اوسبورنايت”، وهي مادة موجودة في الشهب، لذا يُعتقد أن أصل هذا النوع من الألماس يعود إلى الفضاء، لكن أصلا هذه الماسة المعروضة للبيع بالضبط يكتنفه الغموض.

وقال آرون سيليستيان ، وهو جيولوجي في متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس إن هذه الماسة “السوداء” قد تكون تشكلت في أعماق الأرض السحيقة ، على أعماق أبعد بكثير من تلك التي تشكل فيها الألماس الذي نعرفه.

وقال لوكالة رويترز للأنباء “ثمة فرضيات تشير إلى أنها في أعماق موقع سقط فيها كويكب على الأرض”.

ووفقا لنظرية منافسة قد يكون الألماس الأسود قد تشكل في الفضاء الخارجي قبل سقوطه على الأرض.

ويصف مزاد سوذبي المزاد، المزمع بيع الماسة من خلاله، عملية بيعها بأنه “فرصة تسنح في العمر مرة”، لامتلاك ماسة نادرة عمرها مليار سنة.

وفضلا عن أن هذه الماسة تزن 555.55 قيراطا، فقد جرى قطعها بحيث تظهر 55 وجها.