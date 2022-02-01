الثروة الشجرية في العالم.. إحصائية جديدة وآلاف الأنواع غير المعروفة

أظهرت إحصائية جديدة أن هناك 73300 نوع من الأشجار على الأرض، 9000 منها لم يتم اكتشافها بعد.

وأجري الإحصاء العالمي لأنواع الأشجار بواسطة آلاف الباحثين، في محاولة لكشف عدد الأنواع غير المعروفة، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

وجمع الباحثون معلومات عن 38 مليون شجرة من 90 دولة، وكانوا يمشون أحيانا لأيام، ويخيمون في أماكن نائية للوصول إليها.

ووجدت الإحصائية أن هناك حوالي 14٪ من أنواع الأشجار، أكثر مما هو مكتشف سابقا، وأن ثلث أنواع الأشجار غير المكتشفة “نادرة”، مما يعني أنها قد تكون عرضة للانقراض “بسبب إزالة الغابات واستخدام الأراضي من قبل الإنسان، وأزمة المناخ”.

وقالت جينغجينغ ليانغ، المؤلفة الرئيسية للإحصائية، وأستاذة “علم البيئة الكمي للغابات” في جامعة بوردو في إنديانا بالولايات المتحدة: “إنه جهد هائل للعالم بأسره لتوثيق غاباتنا”.

وأضافت: “يعد حساب عدد أنواع الأشجار في جميع أنحاء العالم بمثابة لغز (بازل) مع قطع منتشرة في جميع أنحاء العالم. لقد حللناها معا كفريق واحد”.

ولا تزال هناك آلاف أنواع الأشجار التي يجب اكتشافها، ويعتقد أن 40٪ من الأنواع غير المعروفة موجودة في أميركا الجنوبية، وتم نشر الإحصائية في مجلة (PNAS).

ويشير الباحثون إلى أن بعض الأنواع غير الموثقة من قبل، قد تكون معروفة لدى بعض السكان الأصليين في مناطق الغابات، لكن بعضها الآخر، وخاصة في المناطق التي يتعذر الوصول إليها، غير معروفة إطلاقا.

ويقول الباحثون إن منطقة الأمازون تحتوي على “أكثر تنوع في أنواع الأشجار، مع تسجيل 200 نوع من الأشجار في الهكتار الواحد”.

ويعتقدون أن هذا قد يكون بسبب البيئة الدافئة والرطبة المناسبة نمو مجموعة كبيرة من أنواع الأشجار.