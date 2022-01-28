فيديو: عمل ‘غير متوقع’ لشرطي بعد اعتقاله سائق ‘دليفري’

اقدم أحد افراد الشرطة في ولاية ساوث داكوتا الأميركية، بعمل “غير متوقع” بعد اعتقال سائق توصيل الطعام “الدليفري”.

وأظهر فيديو سجلته كاميرا المراقبة، قدوم الشرطي إلى منزل السيدة التي طلبت الطعام بعد دقائق من اعتقاله للسائق، وعندما فتحت السيدة الباب، قال الشرطي لها: “أعرف أن هذا ليس ما تتوقعينه ولكن، تم اعتقال سائق التوصيل، لذا اعتقدت أن بإمكاني إكمال مهمة التوصيل”.

ووثق التسجيل المصور الصدمة التي اصابت السيدة، حيث بدأت بالضحك، قبل أن تشكر الشرطي على ما قام به.

وعن الحادثة قال متحدث باسم الشرطة، إن أفراد الشرطة يبذلون كل ما بوسعهم للاهتمام بالمجتمع.