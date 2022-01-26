يناير 27, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فيديو: الرجل الخارق يحطم عشرات الأرقام القياسية في 52 أسبوعا

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فى :منوعات
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فيديو: الرجل الخارق يحطم عشرات الأرقام القياسية في 52 أسبوعا

احتفل شاب من ولاية أيداهو الأميركية، هذا الأسبوع، بإنجاز مميز تمثل باستكماله تحطيم 52 رقما قياسيا في 52 أسبوعا.

وتمكّن ديفيد راش من تحطيم 52 رقما قياسيا في سجل “غينيس”، بعدما بدأ بالعمل على تحقيق رقم في كل أسبوع سنة 2021.

وجاءت خطوة راش ضمن مبادرة ترمي لدعم الترويج لتعلّم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم في المدراس، حسبما ذكرت وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وتعاون راش في الأرقام التي حطمها مع جيرانه الذين كانوا يساعدونه أثناء قيامه بالتجارب الخاصة بـ”غينيس”.

واعتبر أن أصعب الأرقام القياسية التي سجلها، كان تقطيع أكبر عدد من شرائح الكيوي في دقيقة واحدة باستخدام سيف ساموراي.

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