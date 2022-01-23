شركة تدفع المال للأشخاص مقابل شخيرهم!

أعلنت شركة “سايلنت نايت” البريطانية، عن فرصة عمل مؤقتة للأشخاص الذين يعانون من الشخير ليلاً، لاختبار منتجات النوم الخاصة بها في عام 2022 وإبداء رأيهم بها.

وستدفع الشركة المختصة بمنتجات النوم، قرابة 400 دولار للمشاركين مقابل جهودهم، إضافة إلى حزمة نوم تصل قيمتها إلى 800 دولار أمريكي.

وستشمل حزمة النوم مرتبة كبيرة قياس كينغ، وزوجاً من الوسائد المبتكرة المضادة للشخير، والتي تم تصميمها لتشجيع التنفس بشكل أفضل، إضافة إلى لحاف شتوي كبير.

وستمنح الشركة، الأفراد المختارين للتجربة، هذه العناصر من مجموعة منتجاتها المخصصة للبيع في عام 2022.

وسيحتاج أي شخص يرغب بالمشاركة في التجربة والتقدم للحصول على الوظيفة إلى إكمال نموذج الدخول، والاشتراك في النشرة الإخبارية للشركة، ثم متابعة حساباتها على فيسبوك وإنستغرام. وسيتم الاتصال بالفائزين عبر رسائل البريد الإلكتروني.

وتقول كانت كولينز كبيرة مديري الشركة، إن شركة سايلنت نايت، تسعى لتطوير منتجاتها باستمرار، لذلك فهي تقوم بتجارب مستمرة من هذا النوع.

وأكدت كولينز على أن ملاحظات العملاء على منتجات الشركة أساسية ومهمة لعملية التطوير المستمرة التي تقوم بها الشركة، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني