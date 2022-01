فيديو “يحبس الأنفاس”.. إنقاذ طيار سقط على سكة حديد قبل ثواني من مرور القطار

تمكن ضابطان أمريكيان من سحب طيار ينزف دما من طائرة صغيرة سقطت فوق مجموعة من مسارات القطارات بالقرب من مطار وايتمان في باكويما قبل لحظات من اندفاع قطار نحوها واصطدامه بها.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إن الطائرة الصغيرة تحطمت بالقرب من تقاطع شارع أوزبورن وطريق سان فرناندو.

وكانت الطائرة المتضررة جزئيا تجثو في مسار قاطرة ميترولينك، التي اصطدمت بأقصى سرعة بمؤخرة الطائرة.

وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تتجه جنوبا وتقترب من مدرج المطار قبل سقوطها على مسار السكة الحديدية.

وتظهر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطين يرفعان الطيار، الذي كان ينزف دما، من قمرة القيادة. ثم يصرخان: “هيا اذهب! اذهب! اذهب!” أثناء سحبه بعيدا عن الحطام، قبل ثوان من ارتطام قاطرة القطار بذيل الطائرة.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022