يناير 09, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فيديو.. مقتل 6 وفقدان 20 في انهيار صخري عند شلال في البرازيل

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فيديو.. مقتل 6 وفقدان 20 في انهيار صخري عند شلال في البرازيل

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.

وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.

وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدي إلى تفكيك الصخور.

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