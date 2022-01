فيديو.. مقتل 6 وفقدان 20 في انهيار صخري عند شلال في البرازيل

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.

وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

