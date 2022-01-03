مصور يلتقط صورة فريدة لسرب من الطيور يتخذ في طيرانه شكل ملعقة

التقط المصور الإسرائيلي ألبرت كيشيت، المتخصص في تصوير الحياة البرية، صورة رائعة لسرب من الطيور تجمع في طيرانه على هيئة ملعقة بها كومة من السكر.

تكونت الصورة خلال ما يعرف باسم “تمايل الطيور”، حيث تطير الآلاف من طيور الزرزور وتتجمع في مجموعات.

كما التقط كيشيت ما بدا انحناء للملعقة، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الصور انتباه أحد مشاهير الأداء التلفزيوني، الإسرائيلي أوري غيلر، الذي اشتهر بقدرته على ثني الملاعق بأصابعة بشكل خارق، الذي أعجبته الصورة وضعها في متحفه.

التقط كيشيت الصورة في الصباح الباكر أثناء ذهابه في رحلة استكشافية إلى بقعة في شمال وادي الأردن لتصوير النباتات والطيور البرية.

وقال لبي بي سي: “عندما كنت في الوادي أبحث عن طيور، التقيت أسراب الزرزور. قضيت هناك نحو خمس أو ست ساعات، أشاهدها وأتبعها من أجل التقاط بعض الصور الجميلة”.

وأضاف: “في إحدى المرات بدأت الطيور تحليقها في السماء وبدأ رقص الزرزور. ولدهشتي الكبيرة، في غضون خمس ثوان فقط، شكّل الزرزور شكلا لملعقة، ثم تغير إلى شكل ملعقة منحنية، تماما مثل الملاعق التي اشتهر بها أوري غيلر”.

وقال: “تعد هذه الصورة واحدة من أروع صور الزرزور التي التقطتها على الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية في رحلات السفر والتقاط الصور”.

وبعد نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أُغدقت على كيشيت رسائل من أشخاص عبروا عن إعجابهم.

كان من بين هؤلاء أوري غيلر، الذي اشتهر بثني الملاعق بقوة خارقة على ما يبدو، ووصف الصورة بأنها “لحظة فريدة من نوعها لا تتكرر أبدا”، و”هدية طبيعية” قبل أيام من عيد ميلاده الخامس والسبعين.

ووضع غيلر الصور في متحفه الذي افتتح مؤخرا في يافا، جنوبي تل أبيب.