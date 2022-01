بالفيديو.. ثعبان ضخم يثير ‘الذعر’

أثار ثعبان ضخم الذعر في أحد الشوارع التايلاندية، واستعصى على عدد كبير من الأشخاص مواجهته.

وحسب ما أظهره مقطع فيديو، نشره موقع “ناو ذيس”، فإن فريقا من اثني عشر شخصا عمل على محاصرة الثعبان الكبير، بعدما ظهر على جانب طريق سريع.

وقال المصدر إن طول الثعبان كان يبلغ نحو 4 أمتار، مشيرا إلى أنه كان يهاجم أي شخص يحاول الاقتراب منه، مما جعل مهمة الإمساك به صعبة.

وفي نهاية المطاف، تمكن الفريق من احتواء الثعبان في أمان، وسيجري نقله إلى البرية.

يشار إلى أن انتشار الثعابين في الشوارع يعتبر أمرا شائعا في تايلاند، كما أن السكان معتادون على مصادفتها.

A team of nearly a dozen snake wranglers worked to corral a king cobra on the side of a highway in Thailand. The snake was approx 13 feet long. Ultimately, the team was able to safely contain the cobra, and it will be relocated into the wild. pic.twitter.com/qE9ETy8ZEG

— NowThis (@nowthisnews) January 1, 2022