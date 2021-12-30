عمرو دياب متهم “بالتحريض على التحرش”

أعلنت شركة “ستروين” عن سحب إعلان ترويجي لتقنية جديدة في أحدث سياراتها، ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، بعدما اعتبره البعض “مسيئا ويحرض على التحرش الجنسي”.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن “ستروين تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله”.

وأضافت: “نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر”.

وفي مقطع فيديو إعلاني لسيارة “ستروين 4 ” يظهر الفنان عمرو دياب، سفير العلامة التجارية الجديد، وهو يقود السيارة ومن ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ويلتقط لها صورة عن طريق مرآة السيارة (وهي تقنية جديدة تقدمها الشركة)، ومن ثم يقرأ شعار: “التقط كل لحظة جميلة”.

ولاقى الإعلان انتقادا كبيرا في صفوف رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر عدد كبير منهم أنه يعتدي على الخصوصية لسماحه بالتقاط صورا دون إذن، فضلا عن اعتباره يخالف القيم الأسرية ويحث على التحرش.

🥷 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المادة 25 👈👈 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري 1/3 pic.twitter.com/7OR4cMwD9L —  Mohamed Kamal (@m0kama1) December 29, 2021

في المقابل، أوضحت الشركة أن “المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وافق البرلمان المصري على عقوبات أكثر صرامة على التحرش الجنسي والجرائم ذات الصلة، ورفعها إلى جرائم جنائية، بهدف الحد من الاعتداءات المرتبطة بالجنس.

وتعرضت 99.3 في المائة من النساء في مصر لشكل من أشكال التحرش الجنسي، بحسب تقرير للأمم المتحدة لعام 2013.