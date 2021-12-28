ديسمبر 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

غوغل يتراجع.. ما الموقع الأكثر شعبية في العالم؟

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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غوغل يتراجع.. ما الموقع الأكثر شعبية في العالم؟

في ضربة مفاجئة، فقد موقع البحث الشهير “غوغل” مركزه الأول، كأكثر مواقع الويب شهرة في العالم في عام 2021، بحسب شركة الأمن السيبراني “كلاود فلير”.
في المقابل، نجح موقع “تيك توك” في إزاحة عملاق التكنولوجيا، ودفعه إلى المركز الثاني، باعتباره أكثر المواقع شعبية في العالم في عام 2021، وفق ما نقله موقع “ذا هيل”.

وقفز موقع “تيك توك” 6 مراكز مرة واحدة خلال عام، حيث كان الموقع الشبابي في المركز السابع في عام 2020 بينما كان غوغل يتصدر.

ففي إنجاز كبير، حقق تيك توك رقما قياسيا جديدا في سبتمبر الماضي، بوصوله إلى مليار مستخدم.

كما نقلت الصحيفة المراكز العشرة الأولى للمواقع الأكثر شعبية في عام 2021، وكان ترتيبها كالتالي: تيك توك وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأبل وأمازون ونتفليكس ويوتيوب وتويتر وواتساب.

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