“مشاهد مذهلة”.. موظف ينتقم من مديره بـ”الألعاب النارية”! (فيديو)

لم تنفجر الألعاب النارية في السماء، بل في داخل متجر مزدحم في مدينة روسية، مما أثار حالة من الرعب، وتبين أن الحادث كان انتقاما دبّره موظف لمديره.

ووثقت الكاميرات لحظة انفجارات متتالية داخل مركز تسوق في مدينة تومسك، وسط روسيا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن 500 متسوق على الأقل كانوا داخل المتجر وقت الحادث، حيث ترك كثيرون منهم عرباتهم وهربوا بحثا عن مكان آمان بعيدا عن النيران التي كانت تتطاير في سقف المكان، حيث حوّلته إلى ما يشبه ساحة حرب.

في المقابل، هب آخرون لإخماد النيران باستعمال الطفايات الموجودة بالمكان، بخلاف الموظفين الذين كانوا في حالة ارتباك شديدة.

لكن اللافت في الحادث، وهو ما وثقته الكاميرات، أن أحد المتسوقين واصل سيره صوب مكان الانفجارات دون أن يعبأ بها.

وكان الرجل يحمل أكياسا بين ذراعيه.

وعرضت الألعاب النارية في المتجر للبيع من أجل احتفالات رأس السنة.