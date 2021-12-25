ديسمبر 26, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(بالفيديو) نشيد لمیلیشیا “حزب الله” اللبناني يرقص عليه الاسرائيلیون .. ما القصة؟

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فى :منوعات
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(بالفيديو) نشيد لمیلیشیا “حزب الله” اللبناني يرقص عليه الاسرائيلیون .. ما القصة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في ظاهرة مثيرة للاستغراب ، لقي نشيد نظم خصيصا للجيش اللبناني وميليشيا “حزب الله” شعبية ورواجا كبيرين لدى الإسرائيليين مؤخراً ، والذين يرقصون عليها في حفلاتهم .

وأشار برنامج “الجهة الثانية” على قناة “مكان” الإسرائيلية إلى أن النشيد المقصود عنوانه “اضرب والريح تصيح”، وقد نظمه المؤلف نزار فرانسيس وغناه المنشد المقرب من “حزب الله” علي العطار.

 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة كيف أن النشيد أصبح رائجاً جدا في المجتمع الإسرائيلي وانتشر في الحفلات الصاخبة ، كما عمل بعض الفنانين الإسرائيليين على نشر النشيد بكلماته الأصلية.

وعلّق مقدم البرنامج على مقاطع الفيديو ضاحكاً ، بالقول لو المغنين الإسرائيليين فاهمين ما معنى الاغنية سنشك انهم كانوا سيغنوها بهذا الحماس .

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