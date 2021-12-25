(بالفيديو) نشيد لمیلیشیا “حزب الله” اللبناني يرقص عليه الاسرائيلیون .. ما القصة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في ظاهرة مثيرة للاستغراب ، لقي نشيد نظم خصيصا للجيش اللبناني وميليشيا “حزب الله” شعبية ورواجا كبيرين لدى الإسرائيليين مؤخراً ، والذين يرقصون عليها في حفلاتهم .

وأشار برنامج “الجهة الثانية” على قناة “مكان” الإسرائيلية إلى أن النشيد المقصود عنوانه “اضرب والريح تصيح”، وقد نظمه المؤلف نزار فرانسيس وغناه المنشد المقرب من “حزب الله” علي العطار.

أغنية أضرب والريح تصيح Hit عند الصهاينة 😁😁 pic.twitter.com/R5kgISg5zJ — wisam (@Norivals1) December 24, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة كيف أن النشيد أصبح رائجاً جدا في المجتمع الإسرائيلي وانتشر في الحفلات الصاخبة ، كما عمل بعض الفنانين الإسرائيليين على نشر النشيد بكلماته الأصلية.

وعلّق مقدم البرنامج على مقاطع الفيديو ضاحكاً ، بالقول لو المغنين الإسرائيليين فاهمين ما معنى الاغنية سنشك انهم كانوا سيغنوها بهذا الحماس .