قرود تهاجم قرية وتقتل 250 كلباً

قال سكان قرية في ولاية ماهاراشترا الهندية، إن قروداً هاجمت وقتلت حوالي 250 جرواً، بعد أن قتلت الكلاب الضالة قرداً رضيعا.

وقال موقع The New Indian Express، إن القرود قتلت الجراء من خلال رميها عن الأشجار العالية أو أسطح المنازل.

بدوره، قال موقع “إنديا توداي”، إن القرية التي شهدت ما وصف بـ”حرب العصابات”، ويسكنها حوالي 5000 نسمة، لم يبق فيها أي جرو الآن.

وقال أحد القرويين، إنها (القرود) تدخل القرية وتبحث عن كلاب، مضيفاً أنه بمجرد عثور القرود على جرو، فإنها تحمله وتتسلق شجرة طويلة أو مبنى قبل رميه ليلقى حتفه.

ومنذ أن بدأت هجمات القرود، كان السكان يتطلعون إلى إدارة الغابات على أمل أن تقبض على القرود التي ترهب المنطقة.

وتمكنت إدارة الغابات، بمساعدة الشرطة المحلية، من القبض على معظمها.

كما حاول القرويون أنفسهم إنقاذ الجراء، لكن القرود هاجمتهم انتقاماً، حتى أن بعض السكان المحليين أصيبوا بجروح.

ووفقاً للتقارير، بدأت القرود في “بيد” أيضاً باستهداف أطفال المدارس، ما زاد من حالة الذعر بين القرويين.