“الابن الأكبر” يفضح عائلة “القيم والأخلاق” بمواد إباحية لأطفال

أدانت محكمة أمريكية جوش دوغار، الابن الأكبر لأسرة حملت عبر شاشة التلفزيون لواء الدفاع عن القيم العائلية، بتهمة حيازة مواد إباحية لأطفال.

واشتهرت عائلة دوغار التي تنادي بالتزام القيم المسيحية التقليدية من خلال برنامج يتناول يومياتها عبر محطة تلفزيون الواقع الأمريكية “تي إل سي” استمر عرضه سبع سنوات بين عامي 2008 و2015، قبل أن تضع حداً له الاتهامات التي وجهت إلى ابنها البكر جوش.

وأوقف الشاب البالغ 33 عاماً في أبريل/نيسان الماضي بعد اكتشاف صور إباحية لأطفال على حاسوبه المحمول، وأحيل على المحكمة الفدرالية في ولاية أركنسو بوسط الولايات المتحدة حيث نشأت الأسرة.

وأودع جوش دوغار السجن، الخميس، بعد النطق بالحكم، في حين يتوقع أن تحدد عقوبته بعد نحو أربعة أشهر. ويواجه الرجل عقوبة السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 500 ألف دولار.

وأبلغ محامو دوغار الصحافة المحلية عزمهم على استئناف الحكم.

وسبق لجوش أن أحرج عائلته عام 2015 عبر اعترافه باعتداءات جنسية، بينها ما هو على شقيقاته، ما تسبب في وقف برنامج تلفزيون الواقع عن الأسرة.