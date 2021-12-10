فيديو لعملية إنقاذ كلب من بحيرة متجمدة

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنقاذ كلب سقط في بحيرة متجمدة، على أيدي رجال الشرطة.

وفي الفيديو يظهر رجلا شرطة في بحيرة متجمدة وهما ينقذان الكلب الذي وقع بعد تصدع الجليد.

ويبدو في الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يحطم الجليد بعصا ليتمكن من الوصول للكلب.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية والتي نشرت الفيديو، فإن الحادثة وقعت في بحيرة بمقاطعة ويسكا في إسبانيا.

وكان الشرطيان يقومان بدورية قرب البحيرة عندما سمعا صوت الكلب وهو يتحرك ببطء محاصرا بالجليد.