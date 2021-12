شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!

كشفت كاميرا مراقبة في منزل مدافع فريق أرسنال الإنجليزي غابرييل ماغالهاييس، تفاصيل إحباطه عملية سطو استهدفت منزله، بطريقة بطولية.

وتعرض ماغالهاييس لمحاولة سطو على منزله أثناء عودته برفقة صديق له في أغسطس/آب الماضي، بحسب لقطات كاميرا المراقبة التي عرضت في محاكمة اللصين الشهر الماضي.

Arsenal defender Gabriel fought off a robber wielding a baseball bat who attempted to steal his Mercedes from his garage in August.

Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. pic.twitter.com/xrrcTocl48

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) December 1, 2021