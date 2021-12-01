ديسمبر 01, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

عائلة تكتشف مفاجأة مرعبة داخل سيارتها (صورة)

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
4 مشاهدات

عائلة تكتشف مفاجأة مرعبة داخل سيارتها (صورة)

انتهى الأمر بعائلة أسترالية كانت تنزه في كوينزلاند بالاتصال بالسلطات المسؤولة عن الزواحف، وذلك طلبا للمساعدة، حيث تفاجأوا عندما عادوا إلى سيارتهم بثعبان عملاق، معلق على مرآة السائق.

وتجاوبت السلطات مع استغاثة العائلة، وتعاونت مع شركة متخصصة بالتعامل مع الزواحف، حيث تبيّن لهم دخول الثعبان من نافذة المركبة التي كانت مفتوحة.

ونقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء عن جوش كاسل، الذي تمكن من اصطياد الثعبان، قوله، إن “هذه الزواحف قادرة على الاختباء في أماكن لا تخطر على بال، إذ يمكنها البقاء تحت غطاء محرك السيارة، ومن ثم دخول السيارات عبر النوافذ والفتحات.

ووفق كاسل فقد بلغ طول الثعبان 4 أقدام، أي ما يعادل مترا ونصف تقريبا، وقد تم نقله لمركز متخصص برعاية الزواحف.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi