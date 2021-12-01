توم كروز يصوّر المشهد الأصعب في حياته.. جنون لا يصدق

يلجأ كثير من نجوم هوليوود إلى المؤثرات البصرية ومؤديي الحركات الخطرة كي ينوبوا عنهم في مشاهد الأكشن، لكن النجم توم كروز ليس أحدهم.

وعلى مدار الأعوام الماضية، حافظ توم كروز على سمعته بصفته واحداً من القلائل الذين ينفذون مشاهد الأكشن بأنفسهم مهما كانت خطورتها، وآخر هذه المشاهد هو التحليق بطائرة بنفسه.

ووفقًا لموقع “أوتوأيفولوشن” الأمريكي، بدأ “كروز” تصوير الجزء الثامن من سلسلة Mission: Impossible (المهمة المستحيلة)، بمجرد انتهاء الجزء السابع.

قد يظن المعجبون أن “كروز” قدم أقصى ما يستطيع فيما يخص المشاهد الخطرة في الجزء السابع من “المهمة المستحيلة”، لكن المشهد الذي يقوم “كروز” بتصويره حاليًا أثبت العكس.

وذكر الموقع أن كروز شوهد في مطار “دوكسفورد إيرودروم” في كامبريدج بإنكلترا، يحلق بطائرة “بوينج ستيرمان نموذج 75” رأساً على عقب على ارتفاع 2000 قدم، أي حوالي 610 أمتار.

وتمادى “كروز” خلال تصوير المشهد، حيث ترك مقعد الطيار ليتدلى على جناح الطائرة بينما فريق التصوير يقوم بتصوير المشهد من طائرة مجاورة.

وأشار الموقع إلى أن “كروز” أخذ وقتاً في الاستعداد لهذا المشهد، إذ شوهد على متن الطائرة نفسها في وقت سابق.

ونشرت شركة الإنتاج السينمائي “فوكس” صوراً لمشهد كروز يجلس على جناح الطائرة بينما هي مقلوبة رأساً على عقب، موضحة أن الممثل كان معلقا بواسطة حبل حفاظاً على سلامته الشخصية.

وأوضح الموقع أنه لا يوجد تفاصيل إضافية حول هذا المشهد حتى الآن، من المتوقع أن يصدر الجزء السابع من المهمة المستحيلة في سبتمبر/أيلول 2022، بينما يصدر الجزء الثامن في يوليو/تموز 2023.