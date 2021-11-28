طفلة تدخل التاريخ بامتلاكها شركة لمستحضرات التجميل

أصبحت الطفلة باريس محمد؛ صاحبة الـ10 سنوات، الشهر الماضي، أصغر عضو على الإطلاق في غرفة التجارة بولاية جورجيا الأميركية بتأسيسها شركة لمستحضرات التجميل.

وقالت الإذاعة الأميركية إن الطفلة “دخلت التاريخ” بتأسيسها شركة وهي في العاشرة من عمرها فقط.

وقالت الطفلة إنها بدأت العمل عندما كانت في السابعة من عمرها ببيع معطرات الجو وزيوت الجسم، ومنذ عام أضافت ملمع الشفاه إلى مجموعتها، وأضافت أن ملمع الشفاه الذي تنتجه نباتي، وقالت الطفلة إن منتجاتها تناسب الجميع.

وتأمل الطفلة في أن يكون لها متجرها الخاص يوماً ما، لكنها في الوقت الحالي ستستمر في تنمية أعمالها مع اتباع قاعدة والدتها الوحيدة “لا عمل خلال أيام المدرسة”.

وذكرت الإذاعة أن منتجات باريس محمد تباع في 3 ولايات؛ هي: أركنساس وجورجيا وفرجينيا، ويمكن شحنها في جميع أنحاء الولايات.

وقالت والدة الطفلة إنها عرفت في وقت مبكر أن ابنتها لديها شغف بمستحضرات التجميل، وذكرت: “كنت أرى بقعاً صغيرة من الماكياج على وجهها، لذلك أعلم أنها كانت تفعل شيئاً ما”.

وتابعت الأم أن “السماء هي سقف أحلام ابنتها”.

وأوضحت: “كنت أعلم أنها ستكون شيئاً ما؛ لأنها تقول دائماً إنها لا تريد مطلقاً العمل مع أي شخص. كنا نتحدث عن ريادة الأعمال على مر السنين. لم نكن نعلم أنها كانت تستمع حقاً”.