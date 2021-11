بالفيديو.. قطة بـ 4 آذان تصبح “نجمة مواقع التواصل”

ولدت القطة “ميداس” بـ4 آذان وعيب في الفك بسبب طفرة جينية أثناء التكوين، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح صاحبة الـ4 أشهر نجمة على الإنترنت، يتابعها أكثر من 73 ألف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

القطة الصغيرة ولدت بأحد الأفنية الخلفية في أنقرة مع 5 أشقاء، وتبنتها فيما بعد كانيش دوسيميتشي وعائلتها.

وقال أفراد العائلة إنهم وقعوا في حب ميداس من النظرة الأولى، ورغبوا في استضافتها بمنزلهم انطلاقا من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول في ظل ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.

وقالت دوسيميتشي، التي تربي اثنين من الكلاب من فصيلة “غولدن ريتريفر”: “لم نفكر قط في شراء قطة. كل ما أردناه هو إنقاذ قطة من الشارع، وقد رغبنا في تبنيها”.

واشتُق اسمها القطة من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية، وهو ملك كانت له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية، مع الكلبين سوزي وزينو.

ورغم أن شكل ميداس يبدو غريبا، فإن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها حسبما يقول الطبيب البيطري ريساتنوري أصلان، فما يميزها هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.

وقالت دوسيميتشي إنها تأمل في أن تقنع شعبية ميداس الناس بتبني الحيوانات الأليفة بدلا من شرائها من المتاجر، وأضافت: “الجميع مندهش للغاية، ولا يستطيعون تصديق هذا. الجميع يريدون أن يروها، ويريدون صورا لها”.

لكنها أشارت إلى أن “بعض الناس يشعرون أيضا بالخوف منها”.

Four-month-old Turkish kitten Midas was born with two sets of ears due to a genetic mutation, but that has not stopped her from becoming an internet star with over 73,000 followers on social media https://t.co/XwtDsqo0DB pic.twitter.com/Gt0IBn6wy7

— Reuters (@Reuters) November 19, 2021