رزم أموال تسقط من مركبة مصفحة وتملئ الارض! (فيديو)

سقطت رزم من الدولارات من سيارة لنقل المال على طريق سريع في كاليفورنيا، مما دفع بسائقين إلى التهافت لاستغلال هذه الفرصة غير المتوقعة.

إلا أن الشرطة وصلت سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته، وألقت القبض على شخصين أظهرا طمعا كبيرا.

وقال كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحفي: “ثمة مقاطع فيديو كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض”.

وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

ووقع الحادث بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو، في منطقة غير بعيدة من الحدود مع المكسيك.

وتظهر فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أناسا يتوقفون على الطريق ويتهافتون لجمع الأوراق النقدية الخضراء، حتى إن البعض كان يرميها في الهواء كالنثار.

وكتب مستخدم عبر “إنستغرام”: “هل رأيتم هذا من قبل؟ ماذا تفعلون لو حصل معكم ذلك؟”.

وحذرت الشرطة من أنها ستستعين بمقاطع الفيديو لتقفي أثر الأشخاص الذين لن يعيدوا المال الذي جمعوه من دون وجه حق، وقال مارتن: “من الأفضل أن يتحلوا بالنزاهة بدل انتظار أن نجدهم ونقرع بابهم”.

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلا وامرأة تهافتا لجمع الأموال، لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما أغلقاها بالخطأ والمفتاح داخلها.

In California, drivers blocked a highway to collect bills that had fallen from an armored car. The door of the car that was carrying cash was accidentally opened for an unknown reason. Drivers passing by began collecting money and recording videos. pic.twitter.com/4qjVQFMXZQ

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 20, 2021