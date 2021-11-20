نوفمبر 20, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

لسبب غريب.. شاب يتزوج 9 نساء دفعة واحدة! (صور)

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
4 مشاهدات

لسبب غريب.. شاب يتزوج 9 نساء دفعة واحدة! (صور)

قرر عارض الأزياء البرازيلي آرثر أورسو، الزواج من تسع نساء في حفل زفاف جماعي، للاحتفال “بالحب الحر” والاحتجاج على الزواج التقليدي.
وأقيم حفل الزفاف في كنيسة كاثوليكية في مدينة ساو باولو.

وكان آرثر متزوجا سابقا من Luana Kazaki، حيث كان الزوجان يقضيان شهر عسل معا قبل أن يتفقا على إضافة النساء التسع.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi