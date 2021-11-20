لسبب غريب.. شاب يتزوج 9 نساء دفعة واحدة! (صور)

قرر عارض الأزياء البرازيلي آرثر أورسو، الزواج من تسع نساء في حفل زفاف جماعي، للاحتفال “بالحب الحر” والاحتجاج على الزواج التقليدي.

وأقيم حفل الزفاف في كنيسة كاثوليكية في مدينة ساو باولو.

وكان آرثر متزوجا سابقا من Luana Kazaki، حيث كان الزوجان يقضيان شهر عسل معا قبل أن يتفقا على إضافة النساء التسع.