العفو عن أمريكي سجن 24 عاما ظلما و750 ألف دولار كتعويض

قالت صحيفة “الغارديان” إن حاكم ولاية كارولينا الشمالية أصدر عفوا عن مواطن قضى 24 عاما خلف القضبان في جريمة قتل، بعد إدانته بالخطأ، وبموجب العفو يحق له الحصول على تعويض مادي.

وخرج دونتي شارب من السجن منذ عام 2019 ، ويسمح له العفو بتقديم طلب للحصول على تعويض يصل إلى 750 ألف دولار عن إدانته الخاطئة.

وقال الحاكم روي كوبر: “السيد شارب وغيره ممن أدينوا خطأ يستحقون الاعتراف الكامل والعلني بهذا الظلم”.

وفي عام 1995، حكم على شارب بالسجن مدى الحياة، وكان في سن 19، بتهمة القتل من الدرجة الأولى لجورج رادكليف البالغ من العمر 33 عاما، والذي أتهم بقتله قبل عام خلال صفقة مخدرات.

وطالب شارب ببراءته طوال الوقت، وقال في مقابلة أجريت معه عام 2019 إن إيمانه ومعرفته بأنه بريء أدى إلى رفضه قبول عروض عقوبة أخف في مقابل إقرار بالذنب.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي يوم الجمعة بعد ساعة واحدة فقط من إعلان حكم العفو، قال شارب إنه كان غير مصدق عندما اتصل به محاميه لإبلاغه بالأخبار.

واستندت قضية الحكومة ضد شارب جزئيا على شهادة من فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في ذلك الوقت زعمت أنها شاهدت شارب يقتل رادكليف، لكنها تراجعت لاحقا وقالت إنها لم تكن موجودة وقت إطلاق النار.

وأخفقت محاولات شارب المتكررة لإجراء محاكمة جديدة إلى أن شهد أحد الأطباء الشرعيين السابقين التابعين للحكومة بأن نظرية الدولة بشأن إطلاق النار لم تكن ممكنة من الناحية الطبية أو العلمية. ليطالب القاضي بسماع المزيد من الأدلة.

وتم إطلاق سراح شارب من السجن في أغسطس عام 2019، بعد أن قال المدعي العام إن الدولة لن تسعى إلى إعادة المحاكمة.

North Carolina man Dontae Sharpe pardoned after spending 24 years in prison for murder he didn’t commit https://t.co/l7Qn2IubOI

— The Washington Post (@washingtonpost) November 13, 2021