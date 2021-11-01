اتهام طبيب في ألمانيا بتشويه الأعضاء التناسلية لزوجته

يواجه طبيب نساء في شمال ألمانيا اتهاما بتشويه الأعضاء التناسلية لزوجته أثناء رحلة شهر العسل تحولت إلى مأساة. الزوجة قررت رفع دعوى أمام القضاء الألماني بعد أن لجأت للصمت خوفا!

وأفادت مصادر في جهات التحقيق بألمانيا الأحد (31 أكتوبر تشرين أول 2021) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم توجيه اتهام لطبيب بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مقترنا بجريمتي إحداث إيذاء بدني خطير والإكراه، لأنه فض ما يسمى بغشاء البكارة مستخدما مقصا. من جانبها، أكدت محكمة بلدة هلمشتيت وجود مثل هذه القضية.

وقال الادعاء في مدينة براونشفايغ (شمال ألمانيا) إنه يعتقد أن طبيب أمراض النساء قام بهذا التدخل الجراحي في غرفة بفندق دون إعطاء زوجته أي تخدير، وأشار إلى أن المجني عليها عانت من آلام مبرحة خلال العملية وفقدت الكثير من الدم.

وصرح متحدث باسم الادعاء لـ (د.ب.أ) بأن الزوجة التي كان عمرها 31 عاما إبان وقوع الجريمة اضطرت إلى تحمل هذا الفعل خوفا من أن يتم تطليقها وما يرتبط بذلك من نبذ اجتماعي وفقا لطبيعة ثقافتها.

وحسب الادعاء، فإن الجاني والمجني عليها يحملان الجنسية الألمانية، لكنهما ينحدران من أصول مهاجرة. وشرعت السلطات الألمانية في التحقيق في الواقعة بعد أن تقدمت الزوجة ببلاغ.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إنه لم يتم البت بعد في قبول الدعوى. وذكر الادعاء العام أن الطبيب استخدم حقه في التزام الصمت، ولا يزال ينطبق عليه مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته.