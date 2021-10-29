فيديو.. مصارع عراقي يتصدى لهجوم جماعي في بغداد

اظهر مقطع مصور، وثقته كاميرات المراقبة، الجمعة، لحظة مهاجمة اشخاص لمصارع عراقي في بغداد.

وبحسب اللقطات التي وثقتها الكاميرات، فقد اظهرت اعتداء أكثر من 10 أشخاص على شخص بمفرده في بغداد وهو المصارع الدولي مصطفى عبد الباسط العبيدي، حيث تصدى الاخير لهم بشكل لافت للانظار.

ولم يتسنى معرفة تفاصيل الحادثة او اسباب الشجار الذي حصل في احد شوارع منطقة الاعظمية ببغداد.