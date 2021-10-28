لبناني يسرق سيدة عن طريق “طرد الأرواح الشريرة”

أعلنت القوى الأمنية اللبنانية القبض على مواطن قام بسرقة سيدة بعد أن أوهمها بأنه “يملك قدرات خارقة تخوله طرد الأرواح الشريرة”.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: “بتاريخ 14 أكتوبر، أقدم أحد الأشخاص على سرقة مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية (نحو 600 دولار)، ومصاغ ذهبيّة بقيمة 2600 دولار، من داخل منزل مواطنة بعد أن أوهمها بأنه يملك قدرات خارقة تخوله طرد الأرواح الشريرة”.

وأضاف البيان: “بنتيجة المتابعة، تم تحديد هويته من قبل مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حيث استدرج إلى محلة المصيلح-النبطية وأوقف، وتبين أنه يدعى أ. ب. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسية)، وبتفتيشه، عثر بحوزته على كامل المبلغ المالي المسروق باستثناء المصاغ الذهبية، وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بأنه أقدم على سرقة المبلغ المذكور من داخل منزل المدعية، كما صرح أنها استقبلته عدة مرات في منزلها قبل أن ينفذ عملية السرقة، موهما إياها بقدرته على طرد الأرواح الشريرة، وأنه باع الذهب المسروق إلى أحد محال المجوهرات في محلة النبطية”.

وأودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّ لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.