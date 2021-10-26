شاب بريطاني ثري لم يهنأ بزواجه.. توفي بعد مدة من زفافه.. ماالسبب؟

توفي رجل أعمال بريطاني شاب، الثلاثاء، بعيد زفافه الذي تم في حفل أسطوري.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم،( 26 تشرين الاول 2021) بأن،” فيفيك تشادها (33 عاما) الذي يعرف بأنه قطب فنادق ويمتلك علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم توفي بعيد حضوره حفلا في ناد ليلي بالعاصمة البريطانية، لندن.

وقبل أسابيع قليلة، تزوج الشاب الهندي الأصل من ستوتي تشادها (29 عاما) في حفل أسطوري أقيم في فندق 5 نجوم في لندن متوجا بذلك أسبوعا من الاحتفالات، ما جذب اهتمام وسائل الإعلام.

وكان تشادها يدير مجموعة مجموعة “ناين غروب” التي لها أصول بملايين الدولارات من بينها فنادق عديدة وعقارات.

ومن المحتمل أن يكون هناك تشريح للجثة لمعرفة أسباب وفاة رجل الأعمال، وبالنظر إلى عمره وأنه لا يبدو أنه يعاني من أي مشاكل صحية أساسية معروفة.

وتقول المصادر المقربة من العائلة إن أسباب الوفاة طبيعية.

من جانبها قالت أرملته: “لا توجد كلمات لوصف ما حدث. أنا في حالة صدمة وما زلت أحاول فهمها”.

وتابعت: “لقد تزوجنا منذ 8 أسابيع فقط وكان الأمر جميلًا. الآن أنا مضطر للتعامل مع فقدان حب حياتي. أنا مذهولة”.

ورغم صغر سن رجل الأعمال الراحل، إلا أنه تمكن من نسج علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بما في ذلك رئيسي الحكومة السابقين، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.

وفي عام 2015، أي عندما كان عمره نحو 25 عاما، تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني من أجل قانون الزعيم الهندي المهاتما غاندي في ساحة البرلمان البريطاني، وهي مبادرة دعمها قادة بارزون مثل جورج أوزبورن.