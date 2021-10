التقاط لحظة اصطياد الدب القطبي لحيوان الرنة لأول مرة في الدائرة القطبية الشمالية!

تصطاد الدببة القطبية الفقمة عادة من الجليد البحري في الدائرة القطبية الشمالية، ولكن الحيوانات المهددة بالانقراض تُدفع إلى اليابسة بسبب انحسار الجليد لتبحث عن فريسة جديدة.

وأصدر علماء الأحياء في المحطة القطبية البولندية الواقعة في أرخبيل سفالبارد النرويجي، أول لقطات لدب قطبي يصطاد ويلتهم حيوان الرنة.

وبدأت عملية الصيد المميتة، التي حدثت في أغسطس 2020، عندما طاردت أنثى دب قطبي بالغة حيوان الرنة البالغ الذي حاول الهروب من المفترس بالسباحة في خليج Isbjørnhamna.

ومع ذلك، استغرقت أنثى الدب القطبي ما يزيد قليلا عن دقيقة لتلحق بفريستها، وتقتلها ثم تسحبها إلى الشاطئ حيث مزقتها لالتهامها.

