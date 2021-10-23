القصة الكاملة لمقتل مديرة تصوير “الصدأ” على يد أليك بولدوين

فيما كان فنيو الفيلم، والممثلون بزي الغرب الأميركي، يستعدون للتدرب على مشهد يجري داخل مبنى خشبي يشبه كنيسة صغيرة في مزرعة صحراوية خاصة بالأفلام خارج مدينة سانتا في، مضى ديف هولز، مساعد المخرج، إلى الخارج وأخذ بندقية من عربة.

عاد إلى الداخل وسلم البندقية لنجم الفيلم، أليك بالدوين، مؤكدا له أنها آمنة للاستخدام، لأنها لم تكن محشوة بذخيرة حية، صائحا “بندقية باردة”.

لم يكن ذلك كذلك، بحسب سجلات المحكمة التي أُعلنت الجمعة. وعندما ضغط بالدوين على الزناد، أثناء التدريب على المشهد، الخميس، قتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز وجرح المخرج جويل سوزا الذي كان يقف خلفها.

حدثت المأساة بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على وفاة براندون لي، نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي، في حادث مشابه، وأثارت أسئلة مرعبة حول كيفية حدوثها مرة أخرى. وأعلن المنتج التنفيذي للدراما البوليسية “The Rookie” على قناة ABC، الجمعة، أن العرض لن يستخدم الأسلحة “الحية” بعد الآن لأن “سلامة طاقم العمل والممثلين مهمة للغاية”.

تفاصيل إطلاق النار في المزرعة الواقعة على طريق بونانزا كريك، وردت في طلب أمر تفتيش قدمه مكتب شرطة مقاطعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو، حيث كان المحققون يسعون لفحص الزي الملطخ بالدماء لشخصية بالدوين في فيلم “الصدأ”، بالإضافة إلى السلاح الذي أطلق منه الرصاص، وبنادق الفيلم الأخرى والذخيرة، وأي لقطات قد تكون متوفرة.

كانت البندقية واحدة من بين ثلاث وضعتها المسؤولة عن الأسلحة الخاصة بالفليم، هانا غوتيريز، على عربة خارج المبنى حيث كان يجري تمثيل المشهد، وفقا للسجلات. أخذ هولز البندقية من العربة وسلمها إلى بلدوين، من دون أن يعلم أنها كانت محشوة بذخيرة حية، وفق ما كتب أحد المحققين.

ولم يتضح عدد الطلقات التي أطلقت. وقالت سجلات المحكمة إن جوتيريز أزالت غلاف قذيفة من البندقية بعد إطلاق النار وسلمت السلاح لعناصر الشرطة لدى وصولهم.

وأشارت وكالة أسوشييتدبرس إلى أن هيلز لم يرد فورا على رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني لطلب تعليق. ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بغوتيريز، ولم يتم الرد على عديد من الرسائل المرسلة إلى شركات الإنتاج التابعة للفيلم على الفور، الجمعة.

وقالت المشرفة على سيناريو الفيلم، مامي ميتشل، إنها كانت تقف بجانب هاتشينز عندما أطلق عليها النار.

وقالت ميتشل لوكالة أسوشييتد برس: “ركضت واتصلت برقم الطوارئ 911 وقلت أحضر الجميع ، أرسل الجميع”، وتابعت “رحلت هذه المرأة في بداية حياتها المهنية. كانت امرأة استثنائية، استثنائية جدا”.

وقالت ميتشل إنها وأعضاء الطاقم الآخرون كانوا يحضرون حفل تأبين خاص ليلة الجمعة في سانتا في.

ووصف بولدوين حادث القتل بأنه “مأساوي”.

“ليس ثمة كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب عميق. أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة “، كتب بالدوين على تويتر، مضيفا “قلبي محطم من أجل زوجها وابنها وكل من عرف هالينا وأحبها”.

ولم توجه السلطات اتهامات فورية، وقال المتحدث باسم العمدة خوان ريوس إن بلدوين سُمح له بالسفر، “إنه رجل حر”.

وأظهرت صور الممثل البالغ من العمر 63 عاما – المعروف بأدواره في فيلمي “30 Rock” و “The Hunt for Red October”، وتقليده للرئيس السابق دونالد ترامب في “Saturday Night Live” – ذهوله خارج مكتب الشريف في يوم الخميس.

وكانت هالينا هاتشينز المقيمة في مدينة لوس أنجليس الأميركية، تُعتبر نجمة صاعدة في السينما الأميركية، وهي ولدت في أوكرانيا، ونشأت في قاعدة عسكرية سوفياتية تقع في الدائرة القطبية الشمالية، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وفي بيان أرسله لوكالة فرانس برس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن قنصلية أوكرانيا في سان فرانسيسكو تعمل مع الشرطة لتوضيح ملابسات ما حصل.

تكون الأسلحة المستخدمة في صناعة الأفلام، أحيانا، أسلحة حقيقية يمكنها إطلاق الرصاص الحي أو الخلبي، والأخير عبارة عن شحنات من البارود تصدر وميضا ودويا، لكن ليس مقذوفا مميتا. حتى الأسلحة الخلب يمكنها إخراج غازات ساخنة وورقا أو حشوا بلاستيكيا من السبطانة، قد يكون مميتا من مسافة قريبة. هذا ما أثببته وفاة ممثل عام 1984.