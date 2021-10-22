أول تعليق من الممثل بولدوين بعد حادث إطلاق النار

أدلى الممثل الأميركي أليك بالدوين بأول تعليق له حول “فاجعة” قتله عن طريق الخطأ، لمديرة التصوير، في موقع فيلم جديد له امس الخميس.

وكان الممثل المخضرم أليك بولدوين قد قتل بالخطأ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، كما أصاب المخرج جول سوزا، باستخدام “مسدس الدعامة”، الذي احتوى على طلقة نارية حقيقية بالخطأ.

وشغل حادث قتل مديرة التصوير خلال تصوير فيلم “راست”، الرأي العام، وكثرت الأسئلة حول حقيقة الحادث، ومصير بولدوين.

وفي بيان على حسابه بموقع تويتر، قال بولدوين: ” لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بحب عميق”.

وأضاف: “أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لفهم كيف حدثت هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها”.

ولا تزال السلطات الأميركية تحقق في الواقعة المؤلمة، التي هزت عالم هوليوود امس الخميس.