هدد صغيرها.. فيديو لأنثى فيل تسحق تمساحا حتى الموت

كشف فيديو التقط خلال رحلة سفاري في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق تمساحا هدد صغيرها حتى الموت.

ووفقا للفيديو، الذي التقطه سائح اسمه هانز هنريك هار، في أغسطس الماضي، قامت أنثى الفيل الضخمة بالإمساك بالتمساح من ذيله ودهسه وسحقها حتى الموت،

وظهر التمساح، الذي يبدو أن طوله يتراوح بين 8 و10 أقدام وحاول أن يفتك بصغيرها (الدغفل)، وهو يندفع في المياه الضحلة بينما تستمر أنثى الفيل في سحقه، وبعد دقيقة، ظهر وأن أنثى الفيل تمسك بالتمساح من ذيله، فيما باقي جسمه تحت الماء.

ولم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقرا تحت الماء، حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقا، بحسب ما ذكرت صحيفة الصن البريطانية.

وذكر موقع “بينز ريفر كامب” حسابه في فيسبوك: “شهد الضيوف هذه المشاهد الدرامية تتكشف بين اثنتين من أكثر الحيوانات الضخمة إثارة للخوف في إفريقيا”.

وأضاف الموقع: “ربما كان هذا هجوما انتقاميا أججته محاولات التمساح السابقة العديدة للانقضاض على صغار الفيلة أو القطيع الأكبر”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هجمات متبادلة بين هذين الحيوانين الضخمين، ففي العام 2019، عثر على فيل نافق فوق تمساح “مسحوق” بعد معركة وحشية حتى الموت بين العملاقين، حيث أظهرت صورة أنف التمساح المسطح وأقدامه تبرز من تحت الجزء الأكبر من جسد الفيل النافق، الذي التهمت الحيوانات المفترسة الأخرى رأسه.

https://www.facebook.com/watch/?v=5947903975280259