فيديو.. المياه تجرف منزلا بأكمله بعد انهياره في لمح البصر

رصد مقطع فيديو لحظة انهيار منزل بأكمله في ولاية كيرلا الهندية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية.

وانتشر المقطع على نطاق واسع في الصفحات والمواقع الاجتماعية، حيث يظهر انهيار منزل من طابقين في لحظات درامية، وسط ذهول سكان المنطقة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الحادث وقع في مونداكايام في مدينة كوتايام بولاية كيرلا، مشيرة إلى أن الفيضانات القوية جرفت المنزل بأكمله في لمح البصر.

ولم يعرف ما إذا كان الحادث قد خلف ضحايا أم لا، إلا أن مسؤولين قالوا إن الولاية الواقعة في جنوب الهند شهدت وفاة 25 شخصا على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة.

وذكروا أن نحو 13 من هؤلاء قتلوا في انهيار أرضي في قرية محلية. وقامت السلطات باستدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرلا في بيان إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.

وكانت ولاية كيرلا قد شهدت أسوأ فيضانات خلال قرن من الزمان في عام 2018 إذ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص ونزوح حوالي 200 ألف.

#India

Unbelievable!!!

The house 🏠 got washed away … pic.twitter.com/CLvwRsn3Jt

— Info Warrior – 1821 (@InfoWarriorNews) October 17, 2021