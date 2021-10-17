معبرا عن الحادثة بطريقة ساخرة.. فنان لبناني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح

اعلن الفنان اللبناني باسم مغنية، تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح، معبرا عن الحادثة عبر صفحته الشخصية بـ”طريقة ساخرة”.

وقال مغنية في تغريدة له عبر تويتر، أن “شابا أوقفه طالبا منه المال، مهددا إياه بالسكين، وقال: “وقفني شاب عايز مصاري، شفقت عليه عطيتو 100 ألف ليرة..طار من الفرح..قد ما انبسط شكرني، ضب سكينتو وركض”.

وختم المنشور بهاشتاغ، “هيدا مش لبنان”.