أكتوبر 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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هارفارد ترسخ مكانتها كأغنى جامعة في العالم

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فى :منوعات
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هارفارد ترسخ مكانتها كأغنى جامعة في العالم

أظهر تقرير مالي نُشر، امس الخميس، أن قيمة صندوق الاحتياط في جامعة هارفارد الأميركية ازدادت بنسبة 27 % خلال عام، ما عزز موقعها كأغنى جامعة في العالم.

وتنتشر صناديق الاحتياط على نطاق واسع في مؤسسات التعليم العالي الأميركية، ويتم إنشاؤها وتغذيتها بصورة رئيسية من الهبات الخاصة. والكثير من هذه الهبات (82 %) يخضع إلى قيود ويُخصص لاستخدامات أو مشاريع محددة.

ويُستخدم فقط ما بين 5 % إلى 5,5% من أموال صندوق الاحتياط سنويا لتمويل انتظام العمل في جامعة هارفارد الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أي 2 مليار دولار خلال العام الجامعي 2020-2021.

وقد ارتفعت قيمة صندوق الاحتياط في الجامعة، وهو الأعلى أصلا في العالم، بنسبة 27 % لتبلغ 53,2 مليار دولار في آخر السنة المالية الفائتة نهاية يونيو>

وقد سجلت جامعة هارفارد مردودا بنسبة 33,6% من أصولها خلال عام، مستفيدة من النتائج القوية للأسواق المالية.

وخلال العام 2020/2021، حصلت هارفارد على هبات بقيمة 465 مليون دولار دُفعت لحساب صندوق الاحتياط، وفقا لفرانس برس.

وأظهر تصنيف أجرته مجلة “يو إس نيوز” أن هارفارد كانت متقدمة بفارق كبير عن جامعة يال العام الماضي في تصنيف أعلى صناديق الاحتياط قيمة، مع 41,9 مليار دولار في مقابل 31,1.

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