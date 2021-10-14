أكتوبر 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة أن تحتجزه

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فى :منوعات
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بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة أن تحتجزه

ذكرت صحيفة “بينغ باي” الصينية المحلية، أن مواطنا صينيا استلقى على الطريق وبدأ في التوسل للشرطة لاحتجازه بسبب مشاكل ابنته في مادة “الرياضيات”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “رجلا من مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو ركض في منتصف الطريق واستلقى على ظهره”.

وأضافت: “ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا الرجل وهو يجهش بالبكاء، وقال “ابنتي تؤكد أن (700-800=900)”، وصار يتوسل لاحتجازه.

وتابعت: “تمكن ضباط الشرطة من إقناع الرجل بالعودة إلى المنزل”.

وانقسم رواد الإنترنت الصينيون بشأن ما حدث، حيث وجد البعض سلوك الأب مسليا وتعاطفوا مع مشكلته، فيما اعتبره آخرون “أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام”.

 

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